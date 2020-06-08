أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين 8 حزيران/يونيو 2020

وكالة مهر للأنباء:

جام جم ..

الرئيس روحاني يعزي بمناسبة رحيل الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي .

جوان ..

رحيل مجاهد في طريق المقاومة .. وفاة رمضان عبد الله شلح بعد مرض عضال .

رسالت ..

حركة النجباء تؤكد على اولوية خروج القوات الامريكية في المباحثات بين العراق وامريكا .

كيهان ..

القوى الوطنية بلبنان تندد بالمخطط الذي يستهدف تفجير فتنة طائفية في البلاد .

سياست روز ..

ترامب يشكر الحرس الوطني على استخدام القبضة الحديدية مقابل التظاهرات المناهضة للعنصرية .

مردم سالاري ..

تزايد القلق في الحزب الجمهوري بامريكا من احتمال هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية .

وطن امروز ..

حزب الله يوجه تحذيرات قوية للجهات التي تقف وراء محاولة ايجاد فتنة طائفية .

ابتكار ...

استمرار الاحتجاجات والتظاهرات المناهضة للعنصرية للاسبوع الثاني على التوالي في امريكا.

آرمان ملي ..

بن سلمان والاستدارة في السياسات الاقليمية .. شروط التطبيع مع قطر تتراجع الى شرطين .

ايران ..

تحول الحركة المناهضة للعنصرية الى حركة عالمية .. تفجر تظاهرات ضد العنصرية بخمس قارات .

عصر ايرانيان ..

قوى المقاومة بالعراق .. اية مباحثات مع امريكا لا تنتهي بخروج القوات الامريكية مرفوضة تماما.

قدس ...

اليابان ترفض دعم الموقف الامريكي المعادي للصين بشأن الاوضاع في هونغ كونغ.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين













جوان ..

صحيفة جوان كتبت في الشأن الليبي في مقالها (عودة حفتر لطاولة المفاوضات بعد هزائمه )..

قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ابدى استعداده هذه المرة للعودة الى طاولة المفاوضات في اطار مبادرة مصرية ..

"حفتر رحب بدعوة الرئيس المصري لوقف اطلاق النار في ليبيا في ظل انهيار احلامه بالسيطرة على طرابلس "

وجاءت هزائم قواته على امتداد غرب لليبيا لتضعه في موقف حرج للغاية مع تزايد مخاوفه من انهيار قواته بالكامل .

ان مشكل حفتر الرئيسية الان تتمثل بتأكيد حكومة الوفاق على مواصلة تقدم قواتها وعلى ضرورة ان تكون اية مبادرات لوقف القتال في اطار حل سياسي شامل بشان مستقبل ليبيا لا يكون لحفتر مكان فيه.

حمايت ..

حول ليبيا وتطورات الازمة الساخنة فيها كتبت صحيفة حمايت بدورها في مقالها (مبادرة مصرية غير مجدية )

"حكومة الوفاق الليبية رفضت عمليا مبادرة السيسي لوقف اطلاق النار بتأكيد مواصلة تقدم قواتها للسيطرة على كل ليبيا "

وهذا يعني ان طرابلس تنظر لمبادرة الرئيس المصري من زاوية كونها مجرد محاولة لانقاذ خليفة حفتر وقواته من السقوط والانهيار بعد سلسلة هزائمه الاستراتيجية خاصة بعد ان فقدت قواته اخر معقل لها في غرب ليبيا بسقوط مدينة ترهونة بيد قوات الوفاق .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز سلطت الضوء على قرار واشنطن المفاجئ بسحب قسم من قواتها المرابطة في المانيا, وذلك في مقالها ( انسحاب مفاجئ ) وتقول الصحيفة ..

برلين فوجئت تماما بقرار ترامب واكتفى وزير خارجية المانيا بالقول ان العلاقات بين برلين وواشنطن معقدة..

"ان قرار ترامب محاولة لتعزيز وضعه الداخلي المهزوز بعد فشله بمواجهة كورونا وللتعتيم على الاحتجاجات الداخلية ضد سياساته العنصرية "

عبر اقناع الرأي العام الداخلي بانه يعمل على تحقيق وعوده الانتخابية باعطاء الاولوية لامريكا, وبالطبع هناك عوامل اخرى ترتبط بالخلافات المالية والتجارية وحتى السياسية بين امريكا واروروبا وخاصة مع المانيا بالذات, كما يعكس القرار استياء ترامب من مواقف المستشارة الالمانية.

ايران ..

حول موقف موسكو ازاء مخطط الكيان الصهيوني بضم الضفة الغربية تساءلت صحيفة ايران في مقالها (هل ستتحرك روسيا لانقاذ الضفة الغربية ؟ ) قائلة ..

لم يسفر الاجتماع الخاص حول مخطط الضم الصهيوني بين ممثلين عن امريكا وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة عن اية نتائج ملموسة في ظل اصرار واشنطن على دعم هذا المخطط.

"هذا الفشل طرح تساؤلات عما اذا بامكان روسيا التي تلعب دورا دوليا مؤثرا في عدة قضايا التحرك لعرقلة هذا المخطط "

في مواجهة التعنت الامريكي الصهيوني خاصة بعد تأكيد رئيس السلطة الفلسطينية على اهمية دور موسكو واستعداد الفلسطينيين الكامل للتعاون والتنسيق مع روسيا في مواجهة مشاريع وممخططات التوسع الصهيونية المدعومة امريكيا .

إبتكار ...

حول الاجواء الخاصة بالأزمة بين السعودية وحليفاتها وقطر كتبت صحيفة ابتكار في مقالها ( التحالف الفاشل ضد الدوحة) ...

"فشل السعودية وحليفاتها في الأزمة مع قطر بات يتضح اليوم بشكل اكبر بعد ثلاث سنوات من المقاطعة والضغوط ضدها"

فهذه الأزمة الخليجية دخلت لمرحلة وساطات مكثفة مرة اخرى مؤخرا, وساطات كويتية واخرى لسلطنة عمان لتقريب المسافات بين طرفي الأزمة, وفي مؤشر اكثر اهمية يدل على واقع الفشل السعودي, قلل بن سلمان من شروطه الثلاثة عشر بشأن التطبيع مع قطر الى مجرد شرطين, تقليص العلاقات مع ايران وخروج القوات التركية من قطر وهما شرطان من المستبعد ان توافق الدوحة عليهما في ظل انتهاجها لسياسات مستقلة ترفض الهيمنة السعودية .

اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا ينقل عن مسؤولين في صنعاء قولهم ان ( الامم المتحدة تركت اليمن وحيدا مقابل كورونا ) وجاء فيه..

"وجه مسؤولون بصنعاء انتقادات للأمم المتحدة على تقاعسها في تقديم المساعدات الطبية اللازمة لليمن لمواجهة تفشي فيروس كورونا"

وأكد نائب وزير الصحة اليمني ان منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لا تقدمان ذلك الدعم الطبي اللازم الذي يتناسب مع حجم الخطر الهائل الذي يواجهه اليمن مع تفشي فيروس كورونا في ظل واقع الدمار الكبير في المنشآت والمراكز الطبية والمستشفيات باليمن الناجم عن الحرب التي تقودها السعودية منذ سنوات على هذا البلد.