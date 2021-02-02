وزير الخارجية العراقي يزور طهران يوم غد الاربعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيقوم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بزيارة العاصمة الايرانية طهران يوم غد الأربعاء.

وفي شهر أيلول سبتمبر الماضي زار فؤاد حسين على رأس وفد عراقي طهران حيث حمل رسالة شفوية من رئيس الوزراء العراقي إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني حول تطورات المنطقة ومراجعة أهم الاحتمالات المتوقعة، وما تنطوي عليه من انعكاسات حسب بيان الخارجية العراقية آنذاك.

والتقى وزير الخارجية العراقي، مع مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ونظيره الايراني محمد جواد ظريف.

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