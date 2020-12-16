تسجيل 7603 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاة 213 شخصا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي سيما سادات لاري، في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية اليوم الاربعاء تم تسجيل 7603 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليون و131 ألف و77 إصابة مؤكدة.

واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1157 شخصا مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري الى تعافي 884 ألف و430 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت المتحدثة باسم وزارة الصحة: ان 5678 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشارت الى تسجيل 213 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 52883 حالة وفاة.

ولفتت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية الى اجراء 6 ملايين و846 ألف و781 إختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد./انتهى/