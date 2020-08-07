2450 إصابة جديدة بكورونا و 280 ألف حالة شفاء

وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "سيما سادات لاري" في تصريح اليوم: "منذ ظهر أمس الخميس ولغاية اليوم الجمعة تم تسجيل 2450 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 322 آلاف و567 إصابة مؤكدة".

واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1145 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري الى تعافي 279 ألف و 724 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 4136 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشارت الى تسجيل 156 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 18132 حالة وفاة.

وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية انه تم اجراء مليوني و637 ألف و575 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.

واوضحت ان محافظات طهران ، مازندران، قم، كلستان، آذربیجان شرقي، خراسان رضوي، خراسان شمالي، البرز، اصفهان، كرمان،اردبيل، سمنان، مركزي، يزد، وكيلان في حالة حمراء، ومحافظات فارس، ایلام، لرستان، هرمزكان، زنجان، قزوین، آذربايجان غربي، بوشهر، همدان، جهارمحال وبختیاري، وکهكيلوية وبویر احمد في حالة استنفار.

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