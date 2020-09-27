المقاومة لا تعمل ضد أهداف دبلوماسية أو مدنية / مرتزقة واشنطن يهاجمون منازل قرب السفارة الأمريكية

وافادت وکالة مهر للأنباء اصدر الشیخ اکرم الکعبي الأمين العام لحركة النجباء الإسلامية بيانا يشرح العمليات المناهضة للاحتلال للمقاومة العراقية وكيفية فصل المناصب والوفود الدبلوماسية عن مواقع وقوات الاحتلال. و الیکم نص البیان:

بسم الله الرحمن الرحيم



(وَأَوۡفُوا۟ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ إِذَا عَـٰهَدتُّمۡ وَلَا تَنقُضُوا۟ ٱلۡأَیۡمَـٰنَ بَعۡدَ تَوۡكِیدِهَا وَقَدۡ جَعَلۡتُمُ ٱللَّهَ عَلَیۡكُمۡ كَفِیلًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ یَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُونَ)

صَدقَ اللهُ العَليُ العَظيمُ

لا يَخفَى عَلى اللَبيبِ الفرقُ بَينَ مُتصِيدٍ بِماءَ عَكرٍ وَ بينَ مَن هُوَ نَاصحٌ مُشفقٌ أَرِيب كإخوانِنا فِي القِوَى الشَعبيةِ وَ السياسيةِ الذينَ تَسائلوا بِصدقٍ وَ امانةٍ عَن موقِفنَا مِنَ البِعثات الدُبلوماسيةِ وَ فَرقهُ عَنِ المَوقفِ مِن قُواتِ الإِحتلالِ وَ لِذى نَرى مِن حَقِهم عَلينا أَن نَتَقدَمَ لإِخوانِنا بِالتوضيحُِ التالي :

1- إنّ العملَ الذي يستهدفُ الاحتلالَ هو فِعلٌ أقرتّه الشرائعُ السماويةُ والثوابتُ الأخلاقيةُ والمبادئُ الوطنيةُ، ولا نتوقّعُ من إخواننا الذين عُرفوا بالجهادِ والتضحيةِ والمقاومةِ غيرَ المؤازرةِ في طريقِ الحق.

أنّنا حريصون كلّ الحرصِ على استقرارِ بلدِنا واستقلالِه وحريتِه، وقد سالت دمائنا في هذا الطريقِ ومن أجلِ هذا الهدفِ السامي.

2- لمْ يعهدْنا أحدٌ من المعتدين، ولا نُقرّ أيّ عملٍ يطالُ المدنيين، وموقفنا في المقاومة الاسلامية واضح حيث لا نقبلُ بأيّ استهدافٍ للبعثاتِ الدبلوماسيةِ، ونعدّ ذلكَ تعدّياً سافراً، وقد استنكرتْ الكثيرُ من الجهاتِ والقوى الوطنيةِ ذلك مشكورة، ونعتقد بضرورةً حماية البعثاتِ الدبلوماسيةِ المعزّزةِ لعلاقاتِ العراقِ مع العالمِ بما يخدمُ النموّ والرفاهَ لشعبنا الكريم، إذ أنّنا حريصون كلّ الحرصِ على استقرارِ بلدِنا واستقلالِه وحريتِه، وقد سالت دمائنا في هذا الطريقِ ومن أجلِ هذا الهدفِ السامي.

3- إنّ المستغربِ أنْ تجدَ الضبعَ الامريكيّ الغادرَ فرحا بهذه المواقف والتصريحات المطالبة بحماية البعثات الدبلوماسيةِ ويهلّلُ أذنابُه ويروّجوا إلى أنّ هذهِ التصريحاتِ والمواقفِ كانتْ للدفاعِ عنهم وحمايتهم، لكنْ لا يفرحوا كثيراً فكلّ من صرّح وتكلمَ لا يقصدُ سفارةَ الشرّ الامريكيةِ إنما يقصدُ البعثات الدبلوماسية الحقيقة لأن الجميعَ يعلمُ أنهم ليسوا الّا مجموعةً من المحتلين السارقين الذين يتخذونَ وكرا ساتراً لجرائمهم اسمُه "سفارة".

ورغم قناعتنا بذلك لكن فصائلَ المقاومةِ لا تستهدفُ سفارةَ الشرّ هذه في الوقت الحالي من الخارج لسببٍ واحدٍ فقط وهو وجودُ الكثيرِ من المقترباتِ المدنيةِ والحكوميةِ حولها والتي نحرص على حمايتها والحفاظ عليها، وصارَ واضحاً أنّ الامريكيّ هو من يأمرُ عملائه من المجاميع المنفلتة التي دربها وجهزها بقصفِ البيوتِ التي حولها بين مدّةٍ وأخرى لإثارةِ الرأيِ العامِ والاساءةِ للمقاومةِ.

حقيقةُ الأمر إنّ السفارة الامریکیة هي قاعدةٌ عسكريةٌ ضخمةٌ وكبيرةٌ تقبعُ بين البيوتِ الآمنةِ لأهالي بغدادَ الكرام، لحماية نفسِها من ضرباتِ المقاومة.

4- لا بدّ ان نتساءلَ وندقّق اكثرَ في ما يُسمّى "السفارة الامريكية"، وهل بالإمكانِ انْ يشملَها حكمُ البعثات الدبلوماسية؟

حقيقةُ الأمر إنّها قاعدةٌ عسكريةٌ ضخمةٌ وكبيرةٌ تقبعُ بين البيوتِ الآمنةِ لأهالي بغدادَ الكرام، لحماية نفسِها من ضرباتِ المقاومة.



5- نتّفقُ مع كلّ الإخوةِ الرافضين لاستهدافِ البعثاتِ الدبلوماسيةِ، ولكن لكي لا يحصلَ خلطٌ عند المجتمع، نرجو منهم توضيحَ المواقفِ بخصوصِ السفارةِ الإرهابية الامريكية كما وضحنا ذلك، وأنْ يُطالبوهم بغلقِ معسكرِ التدريبِ الموجودِ بجانبِ سفارتِهم لرعايةِ ودعمِ المجاميعِ المنفلتةِ، ودعمِ مشاريعِ التخريبِ والفوضى، وكذلك أن يطالبوا - ومن البواعثِ الدبلوماسية نفسِها - أن يُقنّنَ العددُ وحسبَ الأعرافِ المعتمدةِ بالعلاقاتِ الدوليةِ والمطلوبةِ بسياقاتِ الدبلوماسية المدنيةِ ومن الأفراد المدنيين حصراً، وليسوا كما هم عليه الآنَ من القوات العسكريةِ والمخابراتية.

هل يتمّ دخول الامرکیان عبر القنواتِ الرسميةِ المعتمدةِ من المطارِ وبشكلٍ رسميٍ أم كالسُرّاقِ القتلةِ الذين لا يحترمون أدنى متطلباتِ السيادة واعتباراتِ الدولةِ المستقلة التي وصلتْ الى حدّ الاستهتارِ بكيانِ الدولة.

ولينظرْ الجميعُ الى دخولِهم للعراقِ هل يتمّ عبر القنواتِ الرسميةِ المعتمدةِ من المطارِ وبشكلٍ رسميٍ أم كالسُرّاقِ القتلةِ الذين لا يحترمون أدنى متطلباتِ السيادة واعتباراتِ الدولةِ المستقلة، فضلاً على الخروق التي وصلتْ الى حدّ الاستهتارِ بكيانِ الدولة.6- اما منْ كانتْ قناعتُه تختلفُ عن قناعتِنا ويعتقدُ بكونها سفارةً كغيرِها، نتمنّى منه على الأقلّ أنْ يطالبَ بتحويلِ هذه الغدةِ السرطانيةِ الموجودةِ في وسطِ بغدادَ الحبيبةِ إلى سفارةٍ دبلوماسيةٍ كأيةِ بعثةٍ دبلوماسيةٍ أخرى، أو ليكونوا منصفين وحريصين على كرامةِ وطنهم ويُطالبوا بأنْ تكونَ للعراقِ سفارةٌ في واشنطنَ كَمَثيلتِها فَي بغدادَ عَدداً وَ مِساحةً، وليفعلوها إنْ استطاعوا حتى واإنْ تنازلوا عن الـ ‏C - RAM وَ الكواتمِ وَ أَدواتِ القَتلِ الَتي تَكتظّ بِها مَخازنُ السفارة.



7- نحن إذ نضعُ توضيحَنا بين أيدي المخلصين لترابِ هذا الوطن، وننتظرُ موقفاً مشرّفاً، كلُّنا أملٌ بوجودِ الخيّرينَ الذينَ يُطالِبونَ وَ يَعمَلونَ عَلى خُروجِ الإِحِتلالِ كُلياً أَنهُم سيُطالبونَ بَغلقِ هَذهِ الثكنةِ العسكريةِ المخابراتيةِ، التي صَارتْ مَلاذاً آمناً لِلوفودِ الصَهيونِيةِ وبؤرةً لِلتخريبِ وَ الإغتيالِ وزرعِ الفوضى والاقتتالِ فِي مَشرُوعٍ تدميريّ واضحٍ لا يَخفَى عَلى أَيّ ذي بَصِيرة، وَفّقكُم الله لتَكونُوا أبراراً بالعراقِ، وَ ناصرينَ للحَقّ، وَسنداً للمضحّين المجاهدين.



الأَمينُ العامُ للمقاومةِ الاسلاميةِ حَركة النُجَباء

الشيخ اكرم الكعبي

/انتهی/