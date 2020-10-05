  1. السياسة
٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٤:٠٠ م

قريبا.. حرس الثورة الإسلامية يعرض سفنه العابرة للمحيطات

قريبا.. حرس الثورة الإسلامية يعرض سفنه العابرة للمحيطات

أعلن قائد المنطقة الثانية للقوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية العميد رمضان زيراهي، ان البنى التحتية اللازمة لحضور هذه القوات في المياه الدولية الحرة والمحيطات قد تم تصميمها وسيتم قريبا الكشف عن القطع البحرية العابرة للمحيطات التابعة لقوات حرس الثورة الاسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن زيراهي قال في حديث له اليوم الاثنين عشية السابع من أكتوبر الذكرى السنوية للاشتباك المباشر بين القوات البحرية لحرس الثورة والقوات الامريكية المجرمة في الخليج الفارسي عام 1987 ، قال ان قوات حرس الثورة متواجدة باقتدار في البر والبحر والجو وانها تعمل على تطوير قدراتها لتكثيف تواجدها في المياه الدولية الحرة في بحار ومحيطات العالم.

واشار الى ان بحرية حرس الثورة لم تكن تمتلك في زمن الحرب المفروضة سوى عدة زوارق قاذفة ومنصات لاطلاق الصواريخ لكنها اليوم وبفضل القدرات الداخلية وابداعات الطاقات الايرانية الشابة اصبحت تمتلك منظومة واسعة من انواع الزوارق الحربية المختلفة المنتشرة حاليا في الخليج الفارسي دفاعا عن مصالح الجمهورية الاسلامية.

/انتهى/

رمز الخبر 1908248

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