قريبا.. حرس الثورة الإسلامية يعرض سفنه العابرة للمحيطات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن زيراهي قال في حديث له اليوم الاثنين عشية السابع من أكتوبر الذكرى السنوية للاشتباك المباشر بين القوات البحرية لحرس الثورة والقوات الامريكية المجرمة في الخليج الفارسي عام 1987 ، قال ان قوات حرس الثورة متواجدة باقتدار في البر والبحر والجو وانها تعمل على تطوير قدراتها لتكثيف تواجدها في المياه الدولية الحرة في بحار ومحيطات العالم.

واشار الى ان بحرية حرس الثورة لم تكن تمتلك في زمن الحرب المفروضة سوى عدة زوارق قاذفة ومنصات لاطلاق الصواريخ لكنها اليوم وبفضل القدرات الداخلية وابداعات الطاقات الايرانية الشابة اصبحت تمتلك منظومة واسعة من انواع الزوارق الحربية المختلفة المنتشرة حاليا في الخليج الفارسي دفاعا عن مصالح الجمهورية الاسلامية.

/انتهى/