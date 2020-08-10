شهادة فخریة لطفلان إیرانیان في المسابقات الدولية في اسبانيا

واضاف "احد زاده" بانها فازت "إيلين نجفي" و"انيسا محمد باقرزاده" من مدينة اردبيل، على شهادة فخرية لمشاركتهما في مسابقة الرسم والملصقات التي اقامتها مؤسسة السلام والتعاون في اسبانيا تحت شعار "من أجل عالم أكثر أماناً" .

وقال: "على الرغم من القيود الناجمة عن تفشي فيروس كورونا حضر أبناء واعضاء المراكز الثقافية والفنية التابعة لمركز التنمية الفكرية للاطفال والشباب في المهرجانات والاحتفالات الدولية والوطنية والإقليمية وحقّقوا إنجازات قيّمة على مختلف المستويات".

واضافت: "ان 1079 لوحة من 25 بلدا شاركت في المسابقة، حيث نال الطفل الايراني "آيلين نجفي" (11 عاما) الشهادة الفخرية في قسم البوستر، بينما نالت الطفلة "آنيسا محمد باقرزاده" (7 سنوات) الشهادة الفخرية في قسم الرسم".

يذكر ان مركز التنمية الفكرية للاطفال واليافعين في ايران شارك في المعرض الاسباني بخمسين لوحة وبوستر للاطفال الايرانيين حيث حصل اثنان منهم على الجائزة.

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