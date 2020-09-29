تعيين الشيخ نواف الأحمد أميرا للكويت خلفا لصباح الأحمد الجابر الصباح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الديوان الأميري الكويتي كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر يناهز الـ91 عاما.

وغادر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بلاده في 23 يوليو/ تموز الماضي، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج الذي بدأه في مستشفى بالبلاد، وذلك بناء على نصيحة الطاقم الطبي.

والأمير الراحل هو الحاكم الخامس للكويت بعد استقلالها عام 1961، وتسلّم مقاليد الحكم عام 2006 بعد إمضائه 4 عقود من الزمن وزيرا للخارجية، قبل أن يترأس الحكومة عام 2003، ويظل في المنصب إلى حين تنصيبه أميرا.