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٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١٠:١٣ ص

دونالد ترامب يعلن عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا

دونالد ترامب يعلن عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا

اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ثبتت إصابتنا بـ COVID-19. سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!".

وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي أنه خضع وزوجته لفحوصات الفيروس وبانتظار نتيجة المسحة، وذلك بعد إصابة مستشارة البيت الأبيض هوب هيكس بكورونا.

وقال ترامب: "مساعدتي هوب هيكس أصيبت بالفيروس وأجريت أنا وميلانيا فحص كورونا وسنرى النتيجة قريبا".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن هيكس رافقت ترامب في رحلته إلى كليفلاند لحضور المناظرة الرئاسية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

دونالد ترامب يعلن عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا

رمز الخبر 1908141

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