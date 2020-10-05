المتحدثة باسم البيت الأبيض تصاب بفيروس كورونا

وقالت المتحدثة في بيان: "بعد أن كانت نتيجة فحوصي سلبية بشكل ثابت منذ يوم الخميس، غير أن نتيجة اختبار يوم الاثنين صباحا للكشف عن كوفيد 19 كانت إيجابية، من دون أن تظهر علي أعراض".

وأضافت أن الوحدة الطبية للبيت الأبيض لم تدرج أي صحفيين أو منتجين أو إعلاميين ضمن المخالطين القريبين منها.

ولفتت ماكيناني إلى أنها ستخضع لإجراءات العزل وستستمر في العمل عن بعد.

يشار إلى أن إعلان المسؤوليين في البيت الأبيض، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن إصابتهم بفيروس كورونا هو مجرد سيناريو لإثارة الأجواء وجلب الانتباه وقد يهدف إلى الترويج للدواء الأمريكي المحتمل.

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