  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٨:٥٠ م

المتحدثة باسم البيت الأبيض تصاب بفيروس كورونا

المتحدثة باسم البيت الأبيض تصاب بفيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، اليوم الاثنين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة في بيان: "بعد أن كانت نتيجة فحوصي سلبية بشكل ثابت منذ يوم الخميس، غير أن نتيجة اختبار يوم الاثنين صباحا للكشف عن كوفيد 19 كانت إيجابية، من دون أن تظهر علي أعراض".

وأضافت أن الوحدة الطبية للبيت الأبيض لم تدرج أي صحفيين أو منتجين أو إعلاميين ضمن المخالطين القريبين منها.

ولفتت ماكيناني إلى أنها ستخضع لإجراءات العزل وستستمر في العمل عن بعد.

يشار إلى أن إعلان المسؤوليين في البيت الأبيض، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن إصابتهم بفيروس كورونا  هو مجرد سيناريو لإثارة الأجواء وجلب الانتباه وقد يهدف إلى الترويج للدواء الأمريكي المحتمل.

/انتهى/

رمز الخبر 1908267

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 0 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي