السفارة الايرانية في باكو تدين استهداف المؤسسات المدنية

وفي بيان أصدرته السفارة الإيرانية في باكو اليوم (الأحد) أدانت فيه استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية.

وورد فيه ان مصادر رسمية في جمهورية أذربيجان ، منها مكتب المدعي العام ، أفادت أنه منذ بداية المرحلة الجديدة من الاشتباكات بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني في منطقة قره باغ والمدن السبع المحيطة بها ، بأن عددا كبيرا من المواطنين العاديين في جمهورية أذربيجان ، بمن فيهم النساء والأطفال قتلوا وجرحوا ودمرت العديد من الممتلكات والمنشآت والمراكز المدنية. كما أفاد مكتب المدعي العام في جمهورية أذربيجان عن مقتل 19 شخصًا بريئًا وجرح 63 آخرين وتدمير 44 مركزاً ومنشأة مدنية و181 منزلاً لغاية صباح يوم 3 أكتوبر.

واضاف البيان ان سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جمهورية أذربيجان تؤكد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، وتذكّر بالأعراف والمعايير والمبادئ والقواعد التي تحكم النزاعات المسلحة الدولية ، بما في ذلك اتفاقيات جنيف (1949) وبروتوكولاتها الإضافية (1977) وعلى وجه الخصوص تدين اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين بشدة انتهاك حقوق الأبرياء وقتل وجرح المدنيين ، وكذلك تدمير وإلحاق الاضرار بالمباني والمنشآت والممتلكات المدنية ، وتقدم تعازيها لأسر الضحايا.

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