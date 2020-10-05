أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين:

ايران ...

سياسة ايران المبدئية ازاء الحرب في قره باغ تدور حول محور الحياد والوساطة

خراسان ..

بدء حرب مدن في القوقاز .. ارمينيا واذربيجان تنزلقان في قصف مدن احداهما الاخرى

كيهان ..

تناقض الانباء حول الوضع الصحي لترامب .. البيت الابيض يتحدث عن تحسن والاعلام يشكك

رسالت ..

اتساع دائرة نيران الحرب في قره باغ .. استهداف متبادل للمدن وارتفاع الخسائر

جوان ..

عشرات الالاف يتظاهرون ضد نتنياهو في فلسطين المحتلة مطالبين باقالته ومحاكمته

حمايت ..

رئيس الوزراء العراقي .. هناك من يحاول دق اسفين في العلاقات بين ايران والعراق

إبتكار ..

ظلال من الشكوك تخيم على مستقبل الانتخابات الرئاسية الامريكية بعد اصابة ترامب بكورونا

اطلاعات..

الخارجية الالمانية .. ليس من حق امريكا اعادة اجراءات الحظر الدولية الملغاة على ايران

ابرار ..

الامين العام للجامعة العربية ينتقد بشدة السياسات التي تنتهجها تركيا في المنطقة

سياست روز ..

الرئيس الارميني نيكول باشينيان يدعو لنشر قوات حفظ سلام روسية في قره باغ

مردم سالاري ..

الجيش التركي يقصف مواقع للقوات السورية ببلدة سراقب بشمال سوريا بالصواريخ وقذائف الهاون

آرمان ملي ..

تفجر احتجاجات واسعة في مدينة سياتل الامريكية وانباء عن مواجهات مع الشرطة