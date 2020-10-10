أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت:

ایران ..

الرئيس روحاني يحذر بشأن حرب قره باغ .. لن نسمح للارهابيين بالتواجد قرب حدودنا

آرمان ملي..

الرئيس روحاني .. الامريكيون لايستطيعون اضعاف ارادة المقاومة لدى الشعب الايراني ابدا

جوان ..

اجواء استعدادات حرب اهلية في امريكا .. وكندا القريبة تعبر عن خشيتها من الامر

حمايت..

رئيس السلطة القضائية .. لمواجهة الحرب الاقتصادية يجب ان القيام باستعدادات على هذا المستوى

ابرار ...

المتحدث باسم الخارجية مشيرا لاجراءات الحظر الامريكية الاخيرة .. الامريكيون سيفشلون مرة اخرى

سياست روز...

مماطلات فرنسية في مسار تنفيذ تعهدات قصر الاليزيه للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

قدس ..

مخطط انقلاب في ميتشيغان .. مجموعة مسلحة حاولت اختطاف الحاكمة الديمقراطية لهذه لولاية الامريكية

اطلاعات ..

البرلمان الاوروبي يدعو لفرض عقوبات دولية على السعودية في قضية قتل خاشقجي

رسالت ..

فرض امريكا لاجراءات حظر جديدة , اعلان حرب بصورة رسمية على ايران

جام جم ..

اليونان في طريقها للانزلاق ايضا في قره باغ.. آذربيجان تتحدث عن وصول متطوعين يونانيين

وطن امروز ..

استمرار المعارك الشديدة في قره باغ رغم موافقة اذربيجان وارمينيا على المشاركة باجتماع موسكو

كيهان ..

سعد الحريري يخطط للعودة للسلطة التي استقال منها قبل تسعة اشهر