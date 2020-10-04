أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد:
*ايران ..
- اتساع دائرة الحرب الدائرة بين جمهوريتي آذربيجان وارمينيا حول قره باغ وتبادل للاتهامات.
* جام جم ..
- تأهل فريق برسبوليس لنهائيات سباقات الاندية الاسيوية لكرة القدم بفوزه على النصر السعودي.
* جوان ..
- عداء ماكرون للاسلام يتجسد بطرحه لمشروع يفرض عزلة على المسلمين في فرنسا .
* سياست روز ..
- أفغانستان تحترق بنيران طالبان وامريكا .. عشرات القتلى والجرحى بهجوم انتحاري بننغرهار.
* عصر ايرانيان ..
-جبهة المقاومة تعزز صفوفها بعد الاتفاقيات الخيانية بين الامارات والبحرين مع الكيان الصهيوني.
* آرمان ملي ..
- التوقيع على اتفاقية سلام نهائية بين الخرطوم والحركات المسلحة في السودان .
* آفتاب يزد..
- بايدن يعد باعادة النظر في العلاقات مع السعودية على خلفية قضية قتل خاشقجي .
* ابتكار ..
- فوضى عارمة في اوساط الحزب الجمهوري بامريكا اثر اصابة ترامب بفيروس كورونا.
*قدس ..
- فيروس كورونا يخيم بظلاله الثقيلة على فريق ترامب الانتخابي , والغموض يلف مستقبل الانتخابات.
* كيهان ..
- قصف جوي ومدفعي متبادل بين آذربيجان وارمينيا في الحرب بقره باغ وارتفاع الخسائر.
* اطلاعات ..
- قوى الامن العراقية تحبط مخططا ارهابيا لشن هجمات بكربلاء في الاربعينية الحسينية .
* حمايت ..
- طهران تحذر طرفي النزاع في قره باغ ... لن نتحمل اي استهداف للاراضي الايرانية ./انتهى/
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