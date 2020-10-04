أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد:

*ايران ..

- اتساع دائرة الحرب الدائرة بين جمهوريتي آذربيجان وارمينيا حول قره باغ وتبادل للاتهامات.

* جام جم ..

- تأهل فريق برسبوليس لنهائيات سباقات الاندية الاسيوية لكرة القدم بفوزه على النصر السعودي.

* جوان ..

- عداء ماكرون للاسلام يتجسد بطرحه لمشروع يفرض عزلة على المسلمين في فرنسا .

* سياست روز ..

- أفغانستان تحترق بنيران طالبان وامريكا .. عشرات القتلى والجرحى بهجوم انتحاري بننغرهار.

* عصر ايرانيان ..

-جبهة المقاومة تعزز صفوفها بعد الاتفاقيات الخيانية بين الامارات والبحرين مع الكيان الصهيوني.

* آرمان ملي ..

- التوقيع على اتفاقية سلام نهائية بين الخرطوم والحركات المسلحة في السودان .

* آفتاب يزد..

- بايدن يعد باعادة النظر في العلاقات مع السعودية على خلفية قضية قتل خاشقجي .

* ابتكار ..

- فوضى عارمة في اوساط الحزب الجمهوري بامريكا اثر اصابة ترامب بفيروس كورونا.

*قدس ..

- فيروس كورونا يخيم بظلاله الثقيلة على فريق ترامب الانتخابي , والغموض يلف مستقبل الانتخابات.

* كيهان ..

- قصف جوي ومدفعي متبادل بين آذربيجان وارمينيا في الحرب بقره باغ وارتفاع الخسائر.

* اطلاعات ..

- قوى الامن العراقية تحبط مخططا ارهابيا لشن هجمات بكربلاء في الاربعينية الحسينية .

* حمايت ..

- طهران تحذر طرفي النزاع في قره باغ ... لن نتحمل اي استهداف للاراضي الايرانية ./انتهى/