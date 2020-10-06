أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء:
*كيهان..
- ولايتي .. يجب انهاء احتلال ألاراضي الاذربيجانية ولكن ليس عبر الخيار العسكري .
* ابرار ..
- الناطق باسم وزارة الخارجية .. ايران اعدت مبادرة لحل النزاع الدائر حول قره باغ.
* ايران..
- رئيس مجلس الشورى قاليباف يجري مشاورات مع نظيره الروسي حول ازمة قره باغ.
*عصر ايرانيان ..
- رئيس السلطة القضائية ..ايران تواجه حربا اقتصادية شعواء منذ سنوات طويلة.
* سياست روز..
- حزب الامة السوداني ينتقد محاولات التطبيع بشدة ويندد بما وصفه بالابتزاز الامريكي للخرطوم.
* مردم سالاري ..
- هجوم بالقذائف الصاروخية يستهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد .
* رسالت ..
- قاليباف .. ينبغي لجمهوريتي اذربيجان وارمينيا الجلوس الى طاولة المفاوضات لحل خلافاتهما.
* جوان ..
- خروج ترامب المؤقت من المستشفى لتحية انصاره وتجاهله للحجر مناورة استعراضية انتخابية .
* خراسان ..
- ترامب يغير من تكتيكاته الانتخابية مستغلا اصابته بفيروس كورونا لتعزيز موقفه.
* جام جم ..
- فلسطين المحتلة تشهد مظاهرات حاشدة مناهضة لنتنياهو وشعارات تطالب باقالته ومحاكمته .
* قدس ..
- باكو تطرح شروطا لوقف الحرب , وارمينيا تنوه بغضب روسيا لنقل ارهابيين لقره باغ.
* وطن امروز..
- رئيس المخابرات الصهيونية السابق يحذر من مستقبل اسود للكيان الصهيوني.
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