  1. إيران
٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١٠:٥٦ ص

اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2020؛

أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، اهم القضايا المحلية والاقليمية والدولية، من ابرزها المبادرة التي أعدتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل النزاع الدائر حول قره باغ بين أذربيجان وجمهورية أرمينيا.

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء:

*كيهان..

- ولايتي .. يجب انهاء احتلال ألاراضي الاذربيجانية ولكن ليس عبر الخيار العسكري .

* ابرار ..

- الناطق باسم وزارة الخارجية .. ايران اعدت مبادرة لحل النزاع الدائر حول قره باغ.

* ايران..

- رئيس مجلس الشورى قاليباف يجري مشاورات مع نظيره الروسي حول ازمة قره باغ.

*عصر ايرانيان ..

- رئيس السلطة القضائية ..ايران تواجه حربا اقتصادية شعواء منذ سنوات طويلة.

* سياست روز..

- حزب الامة السوداني ينتقد محاولات التطبيع بشدة ويندد بما وصفه بالابتزاز الامريكي للخرطوم.

* مردم سالاري ..

- هجوم بالقذائف الصاروخية يستهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد .

* رسالت ..

- قاليباف .. ينبغي لجمهوريتي اذربيجان وارمينيا الجلوس الى طاولة المفاوضات لحل خلافاتهما.

* جوان ..

- خروج ترامب المؤقت من المستشفى لتحية انصاره وتجاهله للحجر مناورة استعراضية انتخابية .

* خراسان ..

- ترامب يغير من تكتيكاته الانتخابية مستغلا اصابته بفيروس كورونا لتعزيز موقفه.

* جام جم ..

- فلسطين المحتلة تشهد مظاهرات حاشدة مناهضة لنتنياهو وشعارات تطالب باقالته ومحاكمته .

* قدس ..

- باكو تطرح شروطا لوقف الحرب , وارمينيا تنوه بغضب روسيا لنقل ارهابيين لقره باغ.

* وطن امروز..

- رئيس المخابرات الصهيونية السابق يحذر من مستقبل اسود للكيان الصهيوني.

رمز الخبر 1908277

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