أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، اهم القضايا المحلية والاقليمية والدولية، من ابرزها المبادرة التي أعدتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل النزاع الدائر حول قره باغ بين أذربيجان وجمهورية أرمينيا.