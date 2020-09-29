أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء:
*آرمان ملي ..
- الوزير ظريف .. لا يحق لاولئك الذين دعموا صداما بالامس التشدق بحقوق الانسان اليوم .
* كيهان ..
- انباء متضاربة حول اغلاق السفارة الامريكية وخروج السفير الامريكي من بغداد .
* آفتاب يزد..
- هجوم بالقذائف الصاروخية يستهدف موقعا عسكريا امريكيا قرب مطار بغداد الدولي .
* خراسان ..
- تأجج المعارك بين جمهوريتي آذربيجان وارمينيا حول منطقة قره باغ المتنازع عليها .
* إبتكار ...
- الناطق باسم الخارجية يبدي استعداد ايران للتوسط بين آذربيجان وارمينيا .
* عصر ايرانيان ..
- محافل غربية تتحدث عن احتمال انداع حرب نفطية اخرى بين روسيا والسعودية .
* سياست روز ..
- الشارع العراقي واغلاق السفارة الامريكية .. لن يأسف احد على رحيل الامريكيين ابدا .
* حمايت ..
- الحشد الشعبي يقضي على هجوم داعشي استهدف حفلا نفطيا في محافظة ديالى العراقية .
* رسالت ..
- ارمينيا تلوح بقرب استخدام صواريخ ومقاتلات روسية متطورة في الاشتباكات الحدودية مع جمهورية آذربيجان.
* جام جم ..
- الجيش اللبناني يعلن عن القضاء على خلية ارهابية داعشية وقتل واعتقال عناصرها.
* جوان ..
- وزير الدفاع القطري يكشف النقاب عن خفايا مخطط للسعودية وحليفاتها لاحتلال قطر .
* قدس ..
-السعودية تبدأ جولة جديدة من محاكمات مواطنين فلسطينيين واردنيين بتهمة دعم المقاومة .
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