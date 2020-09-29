أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء:

*آرمان ملي ..

- الوزير ظريف .. لا يحق لاولئك الذين دعموا صداما بالامس التشدق بحقوق الانسان اليوم .

* كيهان ..

- انباء متضاربة حول اغلاق السفارة الامريكية وخروج السفير الامريكي من بغداد .

* آفتاب يزد..

- هجوم بالقذائف الصاروخية يستهدف موقعا عسكريا امريكيا قرب مطار بغداد الدولي .

* خراسان ..

- تأجج المعارك بين جمهوريتي آذربيجان وارمينيا حول منطقة قره باغ المتنازع عليها .

* إبتكار ...

- الناطق باسم الخارجية يبدي استعداد ايران للتوسط بين آذربيجان وارمينيا .

* عصر ايرانيان ..

- محافل غربية تتحدث عن احتمال انداع حرب نفطية اخرى بين روسيا والسعودية .

* سياست روز ..

- الشارع العراقي واغلاق السفارة الامريكية .. لن يأسف احد على رحيل الامريكيين ابدا .

* حمايت ..

- الحشد الشعبي يقضي على هجوم داعشي استهدف حفلا نفطيا في محافظة ديالى العراقية .

* رسالت ..

- ارمينيا تلوح بقرب استخدام صواريخ ومقاتلات روسية متطورة في الاشتباكات الحدودية مع جمهورية آذربيجان.

* جام جم ..

- الجيش اللبناني يعلن عن القضاء على خلية ارهابية داعشية وقتل واعتقال عناصرها.

* جوان ..

- وزير الدفاع القطري يكشف النقاب عن خفايا مخطط للسعودية وحليفاتها لاحتلال قطر .

* قدس ..

-السعودية تبدأ جولة جديدة من محاكمات مواطنين فلسطينيين واردنيين بتهمة دعم المقاومة .