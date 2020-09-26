أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات ومقالات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت، بما في ذلك:

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في مقال لها عن تخبط البيت لابيض ازاء ، تصاعد الهجمات على القوات الامريكية بالعراق، جاء فيه .. تزايد الهجمات التي تستهدف القوات والمصالح الامريكية في العراق وضع ترامب في مأزق مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

فترامب بحاجة لتحقيق انجاز اخر ما بعد اعتراف نظم عربية رجعیة بالكيان الصهيوني وذلك لتعزيز موقفه في الانتخابات ولكن ما يحدث في العراق بات يلوح بوقوع انتكاسة كبيرة لاحلامه حيث يتزامن تصاعد الهجمات على القوات الامريکية مع تعالي الاصوات في البرلمان والشارع العراقي التي تطالب بطرد القوات الامريكية , ومن هنا عكست تصريحات المسؤولين الامريكيين الاخيرة ازاء العراق تخبطا واضحا بالتهديد بمهاجمة الحشد الشعبي تارة وباغلاق السفارة الامريكية وممارسة ضغوط على العراق تارة اخرى .

خراسان ..

في الشأن اللبناني كتبت صحيف خراسان في مقالها، مخطط ماكرون لتجريد حزب الله من السلاح .. ان وراء ضغوط وتهديدات ماكرون بشأن تشكيل حكومة لبنانية بوصفة غربية ,هدف يتمثل بتجريد حزب الله من السلاح.

نعم فرنسا والاولايات المتحدة تتحدثان عن ضرورة اجراء اصلاحات جذرية في لبنان عبر تشكيل حكومة تكنوقراط وتربطان تحقيق ذلك بتقديم المساعدات والقروض له , ولكن وراء كل هذا الكلام هدف يرتبط باعادة الهيمنة الغربية على لبنان لصالح الكيان الصهيوني عبر تجريد حزب الله من السلاح , ومن هنا لم يكن من باب الصدفة ان تنظم التيارات الداخلية المعروفة بولائها للغرب تظاهرات تطالب الامم المتحدة بتفعيل قرار حصر السلاح بيد الجيش اللبناني وتجريد حزب الله من السلاح وذلك بالتزامن مع تلويح باريس وواشنطن بضغوط قريبة على لبنان في حالة عدم تشكيل الحكومة اللبنانية.

اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا بعنوان، قطر ترفض ترؤس الجامعة العربية، تنديدا بالتطبيع , ويقول التقرير.. في ادانة عملية اتفاقيات التطبيع الاماراتية البحرينية مع الكيان الصهيوني رفضت قطر تولي الرئاسة الدورية للجامعة العربية.

قطر اعتذرت في بيان لها عن تولي رئاسة هذه الدورة التي شهدت رفض طلب فلسطين بادانة مسار التطبيع .

وسبق ذلك ان اعلنت فلسطين رفضها ترأس الجامعة العربية بعد رفض الاخيرة لطلبها الداعي لادانة التطبيع وهو رفض تزعمته الامارات والبحرين بدعم سعودي ومصري.

وفي تطور اخر اعلنت الجزائر رفضها الكامل للتطبيع مع الكيان الصهيوني مؤكدة ان القضية الفلسطينية مقدسة ولها الاولوية في العالم الاسلامي .

سياست روز ..

كتبت صحيفة سياست روز في مقالها، الاستيطان على جسد اتفاقيات التطبيع.. تدعي الامارات والبحرين ان اعترافهما بالكيان الصهيوني يدعم القضية الفلسطينية, وجاء الرد من نتنياهو بالسماح ببناء مستوطنات جديدة.

ويبدو واضحا ان نتنياهو اراد عبر اسماح ببناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية التاكيد بان الكيان لن يوقف مشاريعه الاستيطانية كثمن للتطبيع مع نظم خليجية وكما تحاول هذه النظم الايحاء به لتغطية خياناتها.ان ذلك يعني استمرار مخطط الضم والقضم لاراضي الضفة الغربية, وبذلك يتضح للعيان وبشكل اكبر مدى تفاهة وسخف الذرائع والتبريرات الاماراتية البحرينية التي تحاول تمرير اكذوبة تعتبر هذه الخيانات خدمة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني.

جوان ..

حول لبنان حمل مقال لصحيفة جوان عنوان، المساعدات للبنان مشروطة باصلاحات امريكية، كتبت الصحيفة فيه .. تتحرك امريكا وفرنسا لايجاد هيكلية جديدة لنظام الحكم في لبنان تنسجم مع الرؤية والنوايا والمصالح الغربية وفرنسا هي التي تقود هذا التحرك ولكن باشراف وتوجيه امريكا مستخدمة سياسة عصا العقوبات وجزرة المساعدات والقروض وذلك لدفع الامور باتجاه تشكيل حكومة لبنانية جديدة على اساس وصفة تتلخص بعزل وتهميش قوى المقاومة بحجة تتحدث عن تشكيل حكومة خبراء محايدة اي لا ترتبط باحزاب ولا تضم مسؤولين ونواب حاليين او سابقين .

ان وراء كل هذا التركيز الفرنسي الامريكي لا يرتبط بالحرص على مصالح ومستقبل لبنان ابدا, بل بضمان مصالح واهداف الكيان الصهيوني وباعادة لبنان لدائرة النفوذ الغربي باضعاف المقاومة.

ابرار ..

حمل مقال نشرته صحيفة ابرار حول الجديد على صعيد مسار التطبيع الخياني عنوان، امريكا وحذف اسم السودان من قائمة الارهاب.. ترامب يقترب من حذف السودان من قائمة الارهاب الامريكية من دون الرجوع للكونغرس لحاجته الماسة لدخول الخرطوم للتطبيع.

ان ترامب في عجلة من امره مع اقتراب الانتخابات لاضافة بلدان عربية اخرى للتطبيع بعد الامارات والبحرين والسودان لم يرفض التطبيع بل طرح خلال زيارة بومبيو للخرطوم تحفظات من ان الحكومة الانتقالية وليس لديها تفويض للتطبيع , ولكن المباحثات السودنية الامريكية بابو ظبي مؤخرا زادت من احتمال دخول السودان لمسار التطبيع بوعود مساعدات مالية واقتصادية والخروج من قائمة ا