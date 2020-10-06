جاهزون لأي مواجهةٍ قادمةٍ ونحمل في جعبتنا ما يفاجئ الاحتلال الصهیوني

وقال أبو محمد خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها “وكالة فلسطين اليوم” : لن نخذل شعبنا ولدينا من الإمكانيات ما يكبد الاحتلال الخسائر، مشدداً على أن سرايا القدس في ديمومة لتطوير العمل العسكري.

وتابع أبو محمد:”أنه وبعد 33 عاماً نستحضر التشكيل العسكري الأول لسرايا القدس والهمة التي حملها من أسس العمل العسكري لتوجيه البوصلة صوب فلسطين ، مشدداً على أن الانطلاقة الجهادية جاءت للمحافظة على إرث الشهداء وخاصة أنهم ضحوا بأرواحهم لترتقي المقاومة فهم النواة الأولى للعمل العسكري .

وأضح القيادي الكبير في سرايا القدس، أن الجناح العسكري بدأ بعمليات متواضعة ولكنه استطاع أن يتطور ليصبح رقماً صعباً ، مشيراً إلى أن “سرايا القدس” أثبتت حضوره بقوة في كافة الحروب على مدار الثلاث عقود الأخيرة وتمكن من توجيه الضربات الموجعة للإحتلال وكان السباق في ضرب المدن الصهيونية الكبرى .

وبالعودة للجيل الأول من المقاومة ، فقال : “الجيل الأول لدية قواسم مشتركة وواضح الفكرة وسلامة العقيدة ، ونحن نستمد قوتنا من الجيل الأول ، مشيراً إلى أن البداية كانت بالحجارة والسكين ثم بالراجمات التي دكت كافة المستوطنات .

وجدد تأكيده، أن “جيل اليوم استمد قوته من المؤسسين ، ونحن نفتخر بعطاءه لأنه طور فكرته وكان لهم الفضل في تطوير العمل العسكري .

وقال أبو محمد:”إن سرايا القدس تمكنت من فرض معادلة الردع مع الاحتلال “الاسرائيلي” وخاصة أن العدو الصهيوني كان يستبيح كل شئ و ليس لدية خطوط حمراء ، ولكن المعادلة بعد 2012 غيرت قواعد الاشتباك وفرضت على العدو الصهيوني بعدم إستباحة دماء شعبنا ، وكان للقائد الشهيد بهاء ابو العطا دور كبير في ردع الاحتلال وارباك المنظومة الأمنية التي أصبحت الساعة التاسعة تؤرق “إسرائيل” .