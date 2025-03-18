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١٨‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٧:٥٥ م

حركة الجهاد الاسلامي تزف الناطق باسم سرايا القدس " ابو حمزة"

حركة الجهاد الاسلامي تزف الناطق باسم سرايا القدس " ابو حمزة"

زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى الشعب الفلسطيني وشعوب الأمة العربية والإسلامية، القيادي الشهيد ناجي أبو سيف (أبو حمزة)، الناطق باسم سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الذي اغتاله جيش الإجرام في استهداف غادر طال عائلته وعائلة أخيه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت حركة الجهاد: لقد عرف الإعلام الشهيد صوتاً من أصوات المقاومة، لا يخشى في الله لومة لائم، بليغاً في فصاحته، وجريئاً في مواقفه البطولية المعبرة عن المقاومة، والمدافعة عن حقوق شعبنا، وما بدل تبديلاً.

وشددت على أن هذا الاغتيال الغادر والحاقد الذي ارتكبه الكيان الصهيوني النازي المجرم، ضمن سلسلة من المجازر الوحشية والدموية التي سفكت خلال الساعات الماضية دماء المئات من الأبرياء والأطفال والنساء، بدعم وتشجيع وتمويل من الإدارة الأمريكية، أمام صمت العالم العاجز والجبان، سيزيدنا إصراراً وتصميماً على التمسك بالدفاع عن شعبنا وحقوقه حتى إفشال أهداف العدوان كاملة.

رمز الخبر 1955691

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