لجنة الأربعين المركزية: جميع المنافذ الحدودية مع العراق مغلقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللجنة المركزية لزيارة الأربعين أصدرت بيانا أعلنت خلاله: رغما على إصدار بيانات واشعارات تفيد بأن الحكومة العراقية وكذلك اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا تعارضان أية زيارة لهذا البلد، فانه للاسف يحاول بعض الأشخاص استغلال النوايا الطيبة لعشاق الإمام الحسين (ع) من خلال نشر إعلانات على بوابات الإنترنت المجهولة وغير المصرح بها أو تحريض المؤمنين في بعض المناطق، على التوجه نحو الحدود الغربية والجنوبية الغربية للبلاد.

واضاف بيان لجنة الأربعين المركزية: لذا نعلن مجددا للشعب الايراني الكريم والعزيز، بأن جميع حدود البلاد مع العراق ما زالت مغلقة، وبحسب قرارات لجنة الاربعين المركزية واللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، يحظر أي تجمع أو مسيرة نحو الحدود أو الأماكن المقدسة.

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