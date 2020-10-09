إقامة مراسم قراءة زيارة الاربعين بحضور قائد الثورة الاسلامية / تسجيل 230 حالة وفاة جديدة

رضائي: ايران سترد بصفعة قوية على اي معتد حتى لو كانت اميركا

اكد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترد بصفعة قوية على اي معتد حتى لو كانت اميركا.

ايران: الخطاب الأميركي حول حقوق الانسان "مزحة مرّة"

انتقد مندوب إيران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، محمد زارعيان، الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد الشعب الإيراني ،واصفا الخطاب الاميركي حول حقوق الإنسان بأنه "مزحة التاريخ المرة".

مستشار قائد الحرس الثوري: ليتحول ميناء جابهار الى عاصمة الاقتصاد البحري للبلاد

صرح المستشار الاعلى في الشؤون الاقتصادية للقائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد "رستم قاسمي" ان ميناء جابهار بمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) يجب ان يتحول الى عاصمة الاقتصاد البحري للبلاد.

إقامة مراسم قراءة زيارة الاربعين بحضور قائد الثورة الاسلامية

تزامنا مع اربعينية استشهاد ابي عبدالله الحسين (ع) واصحابه الاوفياء، اقيمت مراسم قراءة زيارة الاربعين والعزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي في حسينية "الامام الخميني (رض)"

تسجيل 4392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني "سيما سادات لاري" بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الخميس488 الفا و236 شخصا، بوفاة230 آخرين.