الحرس الثوري: على حاكم البحرين ان ينتظر ثأرا صعبا / قائد الثورة الإسلامية يعزي بوفاة آية الله صانعي

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لبومبيو: الوقت ليس متأخرا لتغيير النهج والأسلوب

نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة تغريدة على حسابه في "تويتر" أكد خلالها أنه من الأفضل لمايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي أن ينظر في المرآة، فالنفاق قبيح وكريه ولكن الوقت ليس متأخرا لتغيير النهج والاسلوب.

الحرس الثوري: على حاكم البحرين ان ينتظر ثأرا صعبا من مجاهدي تحرير القدس

ندد حرس الثورة الإسلامية في بيان بشدة إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين والكيان الصهيوني اللقيط وأكد إن على حاكم البحرين ان ينتظر الانتقام الشديد من مجاهدي القدس والشعب المسلم والغيور لهذا البلد.

القائد العام للجيش الإيراني: مناورات "ذوالفقار 99" تشهد اختبارا ناجحا للمعدات المحلية الصنع

أعلن القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي، عن اختبار المعدات الاستراتيجية المحلية بنجاح في مناورات ذو الفقار 99" التي اختتمت يوم السبت.

قائد الثورة الإسلامية يعزي بوفاة آية الله صانعي

عزى قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي في بيان اصدره بوفاة اية الله يوسف صانعي.

روحاني: البيت الأبيض بعيد كل البعد عن الانسانية/اوضاع كورونا لاتساعد على ذهاب زوار الاربعين الى العراق

أعلن الرئيس حسن روحاني ان تفاقم أوضاع كورونا في العراق وإيران لن تسمح بذهاب الزوار الإيرانيين الى هذا البلد في اربعينية الأمام الحسين عليه السلام.

وزارة الصحة تعلن تسجيل 116 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في ايران

اعلنت المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري بان عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ 2139 اصابة جديدة بمرض كورونا وتسجيل 116 حالة وفاة جديدة في ال24 ساعة الماضية.