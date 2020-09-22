  1. السياسة
٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٨:٣٨ ص

أخبار إيران خلال 24 ساعة:

قائد الثورة: كل القوى الدولية سعت للهیمنة علی الجمهورية الاسلامية واسقاطها/ تسجيل177حالة وفاة جديدة

قائد الثورة: كل القوى الدولية سعت للهیمنة علی الجمهورية الاسلامية واسقاطها/ تسجيل177حالة وفاة جديدة

شهدت إيران خلال ال24 ساعة المنصرمة أحداث عديدة اهمها "کلمة قائد الثورة في ذکری الحرب المفروضة علی ایران بأن كل القوى الدولية سعت لاسقاط الجمهورية الاسلامية والهيمنة على البلاد وتفكيكها" و"تسجيل 177 حالة وفاة جديدة".

قائد الثورة: كل القوى الدولية سعت لاسقاط الجمهورية الاسلامية والهيمنة على البلاد وتفكيكها

قائد الثورة: كل القوى الدولية سعت لاسقاط الجمهورية الاسلامية والهيمنة على البلاد وتفكيكها

صرح قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي، بأن كل القوى الدولية سعت لاسقاط الجمهورية الاسلامية والهيمنة على البلاد وتفكيكها وبذلت كل مساعيها في هذا السياق على مدى ثمانية اعوام، مؤكدا أنها "لم تستطع ان ترتكب اي حماقة وحقق الشعب الايراني نتيجة باهرة وخرج منتصرا منها".

حاجي زادة: إلغاء حظر التسلح يمهد الطريق لتصدير المعدات الدفاعية

حاجي زادة: إلغاء حظر التسلح يمهد الطريق لتصدير المعدات الدفاعية

أكد قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زادة بان إيران مكتفية ذاتيا وليست بحاجة الى الخارج لتوفير حاجاتها التسليحية، لافتا الى ان إلغاء حظر التسلح عن البلاد سيمهد الطريق لتصدير المعدات الدفاعية.

ظريف: نستطيع الاعتماد على طاقاتنا الذاتية

ظريف: نستطيع الاعتماد على طاقاتنا الذاتية

كتب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف في تغريدة له على حسابه في "تويتر" : إننا نستطيع الاعتماد على طاقاتنا الذاتية؛ فاولئك الذين يشنون الحرب، ليسوا هم من ينهونها؛ الحرب لاتعرف منتصرا.

اللواء باقري: عازمون على حفظ وصون تاريخ الدفاع المقدس

عازمون على حفظ وصون تاريخ الدفاع المقدس

أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، "اننا عازمون على حفظ وصون تاريخ الدفاع المقدس الذي يعتبر نقطة بيضاء ناصعة في تاريخ شعبا ونقله بأمانة الى الاجيال القادمة وعدم السماح بالمساس به".

صالحي: المنظمات الدولیة تتعرض لضغوط سیاسیة من قبل بعض الدول

صالحي: المنظمات الدولیة تتعرض لضغوط سیاسیة من قبل بعض الدول

أکد رئیس منظمة الطاقة الذریة الایرانیة علی اکبر صالحی، ان الاتفاق النووی وصل الی طریق شبه مسدود بسبب انسحاب أمیرکا الأحادی واللاقانونی منه، مشیرا إلی أن المنظمات الدولیة تتعرض لضغوط سیاسیة من بعض الدول والوکالة الدولیة للطاقة الذریة لیست استثناء.

خلال الـ24 ساعة الماضية.. 177 حالة وفاة و3341 إصابة جديدة بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية.. 177 حالة وفاة و3341 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، سيما سادات لاري، تسجيل 3341 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و177 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة الى تعافي اكثر من 361 ألف شخص من المصابين لحد الآن.

رمز الخبر 1907839

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