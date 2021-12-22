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٢٢‏/١٢‏/٢٠٢١, ٨:٤٨ م

بعنوان الأدب المسرحي في إيران وسورية؛

جامعتي طهران ودمشق تقيمان ندوة علمية مشتركة

جامعتي طهران ودمشق تقيمان ندوة علمية مشتركة

تقيم جامعة طهران بالتعاون مع جامعة دمشق ندوة علمية دولية تحت عنوان الأدب المسرحي في ايران وسوريا (نشأته وتطوره)، بمشاركة عدد من الأساتذة المرموقين في هذا المجال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الإلهيات في جامعة طهران _ مجمع الفارابي تقيم ندوة علمية دولية بالتعاون مع جامعة دمشق في سوريا تحت عنوان:"الأدب المسرحي في ايران وسوريا (نشأته وتطوره)".

ويشارك في الندوة كل من الاستاذ في قسم اللغة العربية بجامعة دمشق، الدكتور غسان غنيم ، والاستاذ في قسم اللغة العربية بجامعة طهران _ مجمع الفارابي الدكتور ناصر قاسمي، كما يدير الندوة السيد فيصل السياحي من قسم اللغة العربية بجامعة طهران.

وتقام الندوة يوم الثلاثاء الموافق في 28 ديسمبر/ كانون الثاني، عند الساعة الـ 7:30 بتوقت طهران ، و الـ 9:00 بتوقت دمشق.

/انتهى/

رمز الخبر 1920599
https://ar.mehrnews.com/news/1920599/

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