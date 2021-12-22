جامعتي طهران ودمشق تقيمان ندوة علمية مشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الإلهيات في جامعة طهران _ مجمع الفارابي تقيم ندوة علمية دولية بالتعاون مع جامعة دمشق في سوريا تحت عنوان:"الأدب المسرحي في ايران وسوريا (نشأته وتطوره)".

ويشارك في الندوة كل من الاستاذ في قسم اللغة العربية بجامعة دمشق، الدكتور غسان غنيم ، والاستاذ في قسم اللغة العربية بجامعة طهران _ مجمع الفارابي الدكتور ناصر قاسمي، كما يدير الندوة السيد فيصل السياحي من قسم اللغة العربية بجامعة طهران.

وتقام الندوة يوم الثلاثاء الموافق في 28 ديسمبر/ كانون الثاني، عند الساعة الـ 7:30 بتوقت طهران ، و الـ 9:00 بتوقت دمشق.

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