البرادعي: على الولايات المتحدة بناء الثقة مع إيران بدلاً من ممارسة الضغط عليها

وافادت وكالة مهلا للأنباء، أن "محمد البرادعي" المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال ان على الولايات المتحدة بناء الثقة مع إيران بدلاً من الضغط عليها.

وقال الدبلوماسي المصري إن الدول التي تمتلك أسلحة نووية لا يمكنها الاعتماد على الأسلحة النووية وإن تمنع باقي الدول الأخرى من الاقتراب منها.

وأضاف: "عندما تشعر دولة مثل إيران أو كوريا الشمالية بعدم الأمان، فلا ينبغي أن نتفاجأ عندما تتوجه انظارها الى ما تفعله الدول الاكبر واعتمادها على الأسلحة النووية. "هذا تحد، لأننا نطبق معايير مختلفة على البلدان المختلفة".

وتابع البرادعي القول: "لقد ذكرت قضية إيران، فالأمن يقوم على بناء الثقة وليس على الضغط ، فسياسة الولايات المتحدة حول إيران تقوم على الضغط وأنا لم أر ابدا ان هذه السياسة كانت ذات جدوى في أي ظرف من الظروف".

وأضاف "عليك أن تحاول بناء الثقة، فبالنسبة لإيران أو كوريا الشمالية، تجربتي هي أنهم يشعرون بعدم الأمان، لذلك يجب على المجتمع الدولي طمأنتهم وفي نفس الوقت ان يطلبوا منهم الضمانات اللازمة بان لايمتلكوا السلاح النووي".

وقال البرادعي "الأوروبيون لا يصنعون أسلحة نووية لأنهم مدعومون من الناتو". إذن ماذا عن البقية؟ ماذا يحدث للدول غير الأعضاء في الناتو؟ يجب ايجاد نظام يشعر فيه الجميع بالأمان الكافي ليعرفوا أنهم ليسوا بحاجة للتوجه إلى السلاح النووي. "إذا أردنا أن يكون لدينا عالم أكثر أمانًا وإنسانية ، فنحن بحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية ، وليس الأعراض فقط."

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