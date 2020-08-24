  1. السياسة
٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٩:٤٧ م

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل الى طهران

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل الى طهران

وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية " رافائيل غروسي" مساء اليوم الاثنين الى طهران لاجراء مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين في البلاد.

هذه أول زيارة للدبلوماسي الأرجنتيني السابق، رافاييل غروسي، إلى طهران منذ توليه منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن المقرر أن يلتقي غروسي برئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، غدًا الثلاثاء. /انتهى/

رمز الخبر 1906962

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