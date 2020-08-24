المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل الى طهران

هذه أول زيارة للدبلوماسي الأرجنتيني السابق، رافاييل غروسي، إلى طهران منذ توليه منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن المقرر أن يلتقي غروسي برئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، غدًا الثلاثاء. /انتهى/