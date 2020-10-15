روحاني: 10 سنوات من الحظر التسليحي ستنتهي والشعب الإيراني أخضع أمريكا / تسجيل 279 حالة وفاة جديدة

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: رؤساء الولايات المتحدة يستفيدون من ايران كأداة انتخابية لهم

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة"، ان رؤساء الجمهورية في امريكا عمدوا منذ فترة طويلة الى الاستفادة من ايران كأداة خلال سباقهم الانتخابي.

إيران مستعدة لأداء دور أكثر فاعلية في حل الخلافات بين أذربيجان وأرمينيا

قال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية في ايران "محمود واعظي"، ان ايران مستعدة لاداء دور اكثر فاعلية في سياق حل الخلافات بين جمهورية اذربيجان وارمينيا.

عراقجي: إيران تعارض بشدة وجود القوات العسكرية الأجنبية في الخليج الفارسي

أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية سيد عباس عراقجي خلال لقائه السفير الدنماركي الجديد لدى إيران، أعلن عن معارضة طهران مع أي وجود للقوات العسكرية الأجنبية في منطقة الخليج الفارسي بما فيها القوات الأوروبية.

ظريف : تواجد القوات الاجنبية يثير المزيد من المشاكل في المنطقة

نوه وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" بالدور الفاعل الذي تضطلع به ايران في سياق ارساء السلام والاستقرار الاقليميين؛ قائلا : ان تواجد القوات الاجنبية في المنطقة اذ لا يخدم هذه الاهداف، سيؤدي الى مزيد من التعقيد وزيادة المشاكل في المنطقة.

روحاني: 10 سنوات من الحظر التسليحي ستنتهي/ الشعب الإيراني أركع الإدارة الأميركية

نوه الرئيس روحاني ان 10 سنوات من الحظر التسليحي الجائر سترفع يوم الاحد القادم 18 أكتوبر، فيما قلّل من أهمية الكلمات البذيئة التي استخدمها الرئيس الاميركي ضد الشعب الايراني، وقال ان "هذا الشعب قد اركعهم واغضبهم بصموده ومقاومته".

رئيس جامعة امير كبير: نامل بالمزيد من تعزيز للعلاقات العلمية والتعليمية والتكنولوجية مع جامعات سلطنة عمان

اعلن رئيس جامعة "امير كبير" الصناعية في طهران احمد معتمدي عن تطوير التعاون بين الجامعة وسلطنة عمان، وقال نحن نامل بالمزيد من تعزيز للعلاقات العلمية والتعليمية والتكنولوجية مع جامعات سلطنة عمان.

الصحة الإيرانية: تسجيل 279 حالة وفاة و4830 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 279 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع عدد المتوفين في ايران 29 الفا و349 شخصا.