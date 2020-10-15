تشييع جثامين 5 شهداء ايرانيين استشهدوا في سوريا

تزامنا مع نهاية شهر صفر ذكرى استشهاد الرسول الاعظم (ص ) و الامامين الحسن المجتبى و علي بن موسى الرضا عليهما السلام تم تشييع جثامين 5 من الشهداء الايرانيين في محافظة مازنداران شمالي ايران.