تشييع جثامين 5 شهداء ايرانيين استشهدوا في سوريا

وقدجرت مراسم تشييع لجثامين الشهداء الذين استشهدوا في خان طومان السورية على ايدى الجماعات التكفيرية في كلا من مدن قائم شهر وساري و بابل وفريدونكار و امل في شمال ايران وقد تم مواراة جثامينهم الثرى في موطنهم.
وشارك جمع غفير من اهالي محافظة مازندران في تشييع جثامين كلا من حسن رجايي فر وعلي عابديني و رضا حاجي بور و محمود رادمهر ومحمد بلباسي الذين استشهدوا قبل 4 سنوات و5 اشهر في خان طومان السورية وتم عودة جثامينهم الى البلاد.
يذكر ان محافظة مازنداران قدمت خلال فترة الحرب المفروضة ( 1980 -1988 ) اكثر من 10 الاف و400 شهيد.
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