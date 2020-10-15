  1. السياسة
١٥‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٥:٠٠ م

تشييع جثامين 5 شهداء ايرانيين استشهدوا في سوريا

تشييع جثامين 5 شهداء ايرانيين استشهدوا في سوريا

تزامنا مع نهاية شهر صفر ذكرى استشهاد الرسول الاعظم (ص ) و الامامين الحسن المجتبى و علي بن موسى الرضا عليهما السلام تم تشييع جثامين 5 من الشهداء الايرانيين في محافظة مازنداران شمالي ايران.

وقدجرت مراسم  تشييع لجثامين الشهداء  الذين استشهدوا في خان طومان السورية على ايدى الجماعات التكفيرية في كلا من مدن قائم شهر وساري و بابل وفريدونكار و امل في شمال ايران وقد تم مواراة جثامينهم الثرى في موطنهم.

وشارك جمع غفير من  اهالي محافظة مازندران في تشييع  جثامين كلا  من حسن رجايي فر  وعلي عابديني  و رضا حاجي بور  و محمود رادمهر ومحمد بلباسي  الذين استشهدوا   قبل 4 سنوات و5 اشهر في خان طومان السورية وتم عودة جثامينهم الى البلاد.

يذكر ان  محافظة مازنداران  قدمت خلال فترة الحرب المفروضة  ( 1980 -1988 ) اكثر من 10 الاف و400 شهيد.

/انتهى/

رمز الخبر 1908595

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