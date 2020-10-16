ايران: 4552 اصابة جديدة بفيروس كورونا والمتعافين 421 ألف

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية اليوم الجمعة تم تسجيل 4552 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 522 ألف و387 إصابة مؤكدة.

واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2016 شخصا مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري الى تعافي 420 ألف و910 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 4684 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة، واشارت الى تسجيل 265 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 29870 حالة وفاة.

وكشفت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية الى اجراء 4 ملايين و454 ألف و570 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.