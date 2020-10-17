قائد الثورة يقيم مجلساً للعزاء بمصاب النبي الاعظم وسبطه (عليهما السلام) / تسجيل 265 حالة وفاة جديدة

قائد الثورة يقيم مجلسا للعزاء بمصاب النبي الاعظم وسبطه (عليهما السلام)

أقيمت مراسم العزاء بذكرى رحلة النبي الاعظم محمد بن عبد الله وسبطه الشهيد الحسن المجتبى عليهما صلوات الله بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي.

اميرعبداللهيان: قصف عين الاسد الصاروخي لم یکن الا مجرد انتقام لسيارة كانت تحمل الحاج قاسم سليماني ورفاقه

اكد المساعد الخاص في الشؤون الدولية لرئيس المجلس الشورى الاسلامي على عزم ايران الجاد في انتقام صعب لقتلة القائد اللواء الحاج قاسم سليماني.

قائد القوة الجوفضائية: بالثبات والصمود والاعتماد على الامكانات الذاتیة نتخطى المشاكل و الصعاب

صرح قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الايراني أن على الشباب والنخب، الايمان بانه بالرؤية الثورية والجهاد والصمود والادارة الجهادية والاعتماد على الامكانيات الذاتية سيتم تخطى المشكلات والصعاب.

الصحة الايرانية: 4552 اصابة جديدة بفيروس كورونا والمتعافين 421 ألف

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، تسجيل 4552 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و265 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية.