قائد الثورة يستهجن تصريحات ترامب ضد الشعب الإيراني ويصفه بالدنيء / تسجيل 272 حالة وفاة جديدة

قائد الثورة يستهجن تصريحات ترامب ضد الشعب الإيراني ويصفه بالدنيء

استهجن قائد الثورة الإسلامية، تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب ضد الشعب الايراني، مؤكدا أن المباهاة بارتكاب جرائم اقتصادية ضد أي شعب لا تخرج إلا من دنيء.

واعظي: إيران مستعدة لبذل المساعدة من أجل إحلال السلام بين أذربيجان وأرمينيا

أعرب رئيس مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي عن أمله في بدء محادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا في أقرب وقت ممكن، معلنا عن استعداد طهران للمساعدة في عملية إحلال السلام بين البلدين.

الحرس الثوري يقتل 3 ارهابيين شمال غرب ايران

اعلن الحرس الثوري الايراني مقتل 3 ارهابيين وإصابة 3 آخرين في عمليتين ناجحتين ضد الزمر الارهابية في منطقتي كامياران ومريوان شمال غرب البلاد.

إزاحة الستار عن كتاب "صباح الشام".. كتاب يروي قصص الأبطال في سوريا

قال المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان خلال مراسم إزاحة الستار عن كتاب "صبح شام (صباح الشام)" إن الشهيد قاسم سليماني طلب منه توثيق جوانب الحضور الملحمي في سوريا والذكريات التي عاشها المدافعون عن المقدسات في هذا البلد وذلك بهدف بقاءها للأجيال القادمة.

الصحة الايرانية: تسجيل 4206 اصابات جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 409 آلاف

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري بان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ لغاية الان 504281 والمتعافين 409121 والمتوفين 28816 شخصا.