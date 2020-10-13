سقوط صاروخ عشوائي شمال غرب ايران

وقال راستكو في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" مساء اليوم الثلاثاء: ان هذا الصاروخ سقط في الاراضي الزراعية لقرية "آقا علي ولي" التابعة لمدينة هريس.

واضاف: لحسن الحظ ان انفجار الصاروخ لم يؤد الى وقوع اضرار بشرية ومادية.

واوضح بان مسؤولي الاجهزة المعنية حضروا الى مكان سقوط الصاروخ.

يذكر انه منذ اندلاع الاشتباكات بين جمهورية آذربيجان وارمينيا حول منطقة قرة باغ قبل اكثر من 3 اسابيع سقط لغاية الان اكثر من 50 قذيفة هاون في المناطق الحدودية التابعة لمدينة خدا آفرين بمحافظة آذربيجان الشرقية الواقعة شمال غرب ايران.

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