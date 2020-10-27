  1. العربية
٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٨:٣٥ م

المالکي:

ضرورة ادانة داعش الارهابي ومحاسبة من اسسه ودعمه من قوى اقليمية ودولية

ضرورة ادانة داعش الارهابي ومحاسبة من اسسه ودعمه من قوى اقليمية ودولية

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، على ضرورة ادانة تنظيم داعش الارهابي المجرم ومحاسبة من اسسه ودعمه ودافع عنه من قوى اقليمية ودولية وكيانات سياسية عراقية .

وافادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن نینا أن المالكي ، قال خلال لقائه رئيس فريق التحقيق الخاص بجرائم داعش في العراق المستشار كريم خان ، ان " جرائم داعش لم تعد خافية على احد ، وان اقامة القانون الذي يجرم هذا التنظيم امر مهم ".
وابدى المالكي ، بحسب مكتبه الاعلامي ، دعمه لانجاح عمل فريق التحقيق من خلال استكمال تعديل قانون المحكمة العراقية العليا والمطروح للقراءة الثانية في مجلس النواب ، محذرا من ان تنزلق المحكمة باتجاهات سياسية وتصفية حسابات وتخرج عن مهنيتها القضائية ./انتهى/

رمز الخبر 1908936

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 13 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي