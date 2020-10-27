ضرورة ادانة داعش الارهابي ومحاسبة من اسسه ودعمه من قوى اقليمية ودولية

وافادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن نینا أن المالكي ، قال خلال لقائه رئيس فريق التحقيق الخاص بجرائم داعش في العراق المستشار كريم خان ، ان " جرائم داعش لم تعد خافية على احد ، وان اقامة القانون الذي يجرم هذا التنظيم امر مهم ".

وابدى المالكي ، بحسب مكتبه الاعلامي ، دعمه لانجاح عمل فريق التحقيق من خلال استكمال تعديل قانون المحكمة العراقية العليا والمطروح للقراءة الثانية في مجلس النواب ، محذرا من ان تنزلق المحكمة باتجاهات سياسية وتصفية حسابات وتخرج عن مهنيتها القضائية ./انتهى/