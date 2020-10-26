أهالي سنجار يطالبون ببقاء الحشد الشعبي لحماية القضاء

طالب أهالي سنجار في محافظة نينوى ،اليوم الاثنين، ببقاء قوات الحشد الشعبي لحماية القضاء”.
وافادت وکالة مهر للأنباء أن القيادي الايزيدي قاسم خلف خلال قال في تصريح لـ”العهد نيوز” إن، أهالي سنجار من أبناء الطائفة الايزيدية يطالبون ببقاء قوات الحشد الشعبي لحماية القضاء فهم أولى من غيرهم بعد أن حرروا القضاء من سيطرة داعش الإرهابيَّة”.
واضاف خلف : قرار التطبيع بين أربيل وبغداد مرفوض جملة وتفصيلا من قبل أهالي سنجار ما لم يشرك أبناء القضية في القرار وخاصة فيما يتعلق بعودة البيشمركة الذي يعدونه الرجوع إلى المربع الاول وهذا ما يرفضه أبناء سنجار معتبرين ذلك مؤامرة ضدهم”./انتهی/
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