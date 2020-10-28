عراقجي: امن الحدود الايرانية من الخطوط الحمراء لوزارة الخارجية / تسجيل 346 حالة وفاة جديدة

عراقجي: امن الحدود الايرانية من الخطوط الحمراء لوزارة الخارجية

أكد نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أن أمن حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمر لا يمكن تجاهله ، وقال ان أمن الحدود هو أحد خطوطنا الحمراء.

قائد الثورة يعزي بوفاة حجة الإسلام "فاضليان"

عزّى قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد "علي خامنئي" بوفاة حجة الإسلام "فاضليان"

الدکتور ولایتي: مستقبل العراق في أيدي أبناءه/ اليد العليا في المنطقة للمقاومة

وصف المستشار الاعلى لقائد الثورة الاسلامية، خلال لقائه مع الشيخ أكرم الكعبي، العراق بأنه أقوى دولة عربية، وأكد أنه اليد العليا في المنطقة للمقاومة.

المتحدث باسم الحكومة الايرانية: أميركا تتحمل مسؤولية الاضرار التي لحقت بإيران جراء انسحابها من الاتفاق النووي

قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية "علي ربيعي" ان الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الاضرار التي لحقت بالشعب الايراني جراء انسحابها الاحادي من الاتفاق النووي.

الصحة الايرانية: تسجيل 346 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، وفاة 346 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضية بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتوفين الى33 الفا و299 اشخاص، في وقت صنفت فيه 31 محافظة بالبلاد باللون الاحمر الذي يعني الحذر الشديد .