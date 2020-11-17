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١٧‏/١١‏/٢٠٢٠ ٩:٢٨ ص

الامين العام للنجباء:

محور المقاومة على اتم الجهوزية للرد على تهديدات ترامب المجنون

محور المقاومة على اتم الجهوزية للرد على تهديدات ترامب المجنون

حذر الکعبي، الرئيس الامريكي من الاقدام على اي مغامرة لان محور المقاومة سيرد الصاع صاعين.

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن الامين العام لحركة النجباء غرد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر معلقا على بعض الشائعات حول احتمال اقدام ترامب على مغامرة في المنطقة، قائلا: أن محور المقاومة على اتم الجهوزية والاستعداد لرد الصاع صاعين على تهديدات المجرم المجنون ترامب.
وأضاف، المقاومة لن تتراجع ولن تنكسر ولا تخاف ولا تخشى هذه التهديدات.
وأكد على استمرار المواجهة مع الاحتلال حتى تحرير اخر شبر من الاراضي العراقية، مصرحا أن المقاومة ثابتة بثبات طريق سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام، إن شاء الله تعالى.

/انتهی/

رمز الخبر 1909448

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