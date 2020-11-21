امريكا تحجب مواقع حركة النجباء على الشبكة العنكبوتية

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أنه استمرارًا لسياسة العقوبات التي تفرضها واشنطن على المقاومة الاسلامية حركة النجباء، تم حجب موقع alnujaba-news.com (المملوك لقناة النجباء الفضائية) وموقع alnujaba.net (المملوك لقسم العلاقات الدولیة) بناءا لمرسوم وزارة التجارة الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة العدائية في وقت تمت فیه سابقا مصادرة موقع النجباء (alnujaba.com ) بأمر من وزارة العدل الأمريكية.

وفي وقت سابق، سن الكونجرس الامریکي ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأمريكية مشاريع قوانين عقوبات صارمة وتعليمات ضد المقاومة الإسلامية حركة النجباء وامینها العام الشيخ أكرم الكعبي.

وأصدرت معاونية الاعلام التابعة للمقاومة الاسلامية حركة النجباء بياناً رداً على العداء المتسلسل لحكومة الولايات المتحدة، جاء فيه: لقد استغل الاستكبار العالمي كل طاقاته المادية والعسكرية مراراً لإسكات صوت المقاومة، لكن جمیع محاولاته باءت بالفشل.

وأشار البيان الى أن الاجراءات ضد إعلام المقاومة جزء من مشروع استهداف سلاح المقاومة، مؤكدا أن إعلام النجباء وجه ضربة قاسية للعدو الأمريكي وفي أثناء فضحه لمؤامرات العدو تصدى للمخططات الرامية لزعزعة الاستقرار في العراق والمنطقة.

ولم تستغرب حركة النجباء، معارضة الحكومة الأمريكية الشريرة لحرية التعبير واستقلال الدول، وجاء في ختام البيان: سنواصل مسيرتنا بكل قوة، وهذه الأعمال لن توقف استمرار نهج النجباء القائم على المقاومة./انتهی/