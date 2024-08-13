رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء في صنعاء يؤدون اليمين الدستورية

ووأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب أداء اليمين، رحب المشاط بأعضاء الحكومة، معبرًا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يمثل بداية جديدة ومشرفة لهذه الحكومة.

وتمنى أن تكون الحكومة بمستوى الثقة التي منحها السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

وأكد الرئيس المشاط أن الحكومة الجديدة تمتلك الإرادة القوية لتحقيق الكثير في خدمة أبناء الشعب اليمني الصامد.

وشدد على ضرورة استغلال هذه البداية للخروج من الروتين، مشيرًا إلى أن أمام الحكومة مهام وأعمال مكثفة جدًا.

وعبر الرئيس المشاط عن تمنياته لكل أعضاء الحكومة بالنجاح في مهامهم، مؤكدًا حرصه على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لكل عضو في الحكومة.