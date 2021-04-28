فيلم إيراني يحصد جائزة السينما الأمريكية بكل جدارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الفيلم "سبعة ونصف" للمخرج والكاتب "نويد محمودي" والمنتج "جمشيد محمودي" تنافس في المهرجان مع 16 فيلما آخر من جنوب آسيا، وفازت بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان(Indie Meme Film Festival, Texas, USA)،في ولاية تكساس الأمريكية.

ويروي الفيلم قصة زواج 7 فتيات إيرانيات وأفغانيات ضمن سلسلة تمتد لـ7 مشاهد منفصلة، وتواجه كل واحدة منهن هذه المغامرة على طريقتها.

ويشارك في تمثيل هذا الفيلم، ندا جبرائیلي، هستي مهدوي، أناهیتا افشار، فرشته حسیني، شیدا خلیق، افسانه کمالي، متین حیدري نیا، شادي مختاري، أتیه جاوید، محمدرضا غفاري، علي رضا کمالي، حسین مهري، رویا جاویدنیا، علي رضا استادي، هانیه قاسمي، روجان تقي زاده، زهرا بهروزمنش، مهسا همتي، محیا صدرزاده، أرمیتا فروزنده، فاطمه صادقي.

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