امیرکا توافق على بيع الإمارات والبحرين أسلحة بقيمة 6 مليارات دولار

وابلغت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الكونغرس بموافقة وزارة الخارجية الأميركية على المبيعات المحتملة للأسلحة، حسبما اوردته وكالة الاناضول.

وأشارت الى أن الوكالة أرسلت خطابًا منفصلًا إلى الكونغرس عن كل من مبيعات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها، مشيرًا الى أن قيمة الأسلحة الموافق عليها بلغت 5 مليارات و958 مليون دولار، من المحتمل بيعها للإمارات والبحرين.

وتتضمن الأسلحة الممكن بيعها للبحرين معدات مدمجة مع أنظمة صواريخ باتريوت بقيمة 2 مليار و478 مليون دولار، إضافة إلى أنظمة أسلحة إضافية بقيمة 750 مليون دولار لاستخدامها في طائرات (F-16).

ومن المتوقع أن تحصل الإمارات العربية المتحدة على أنظمة صواريخ باتريوت ومعدات إضافية مدمجة في هذه الأنظمة مقابل 2 مليار دولار و730 مليون دولار.

وفي الشهر الماضي، باعت الإدارة الأميركية، المملكة السعودية منظومة دفاع جوي صاروخي (ثاد) بقيمة مليارين و400 مليون دولار.