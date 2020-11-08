علی الرئيس الأمريكي الجديد أن یرفع جميع العقوبات في أسرع وقت

وأفادت وکالة مهر للأنباء، أن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، كتب علی صفحته الشخصیة علی موقع انستغرام: " تفاؤل الحكومات السابقة تجاه الولايات المتحدة واوروبا قد اضر الشعب الایراني ".

واضاف "محسن رضائي" :" ان سلسلة العقوبات التي استمرت أربعين عاما على الجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل الحكومات الأمريكية المتوالية، وتفاؤل بعض المسؤولين الحكوميين الإيرانيين على مدار الأربعين عاما الماضية برفع الحكومات الامريكية للعقوبات التي تم فرضها على ايران، اطاح فرص التنمیة الاقتصادیة الوطنية في البلاد ".

وتابع : " مرة تاتي حكومة امريكية وتقاطع وتعلن الحظر على الجمهورية الاسلامية الايرانية، وبعد لك تاتي الحكومة الاخرى وتضع هذه العقوبات على الورق وضمن المفاوضات، لذلك ان سلسلة العقوبات والمفاوضات وبطولة الشعب الايراني وصمودة في وجه العقوبات وفي وجه الحكومات الامريكية المتوالية أدى الى هزيمتهك في الاتفاق النووي الايراني ".

واكد "رضائي" انه علی الرئیس الامریکي الجدید أن یرفع جمیع العقوبات في اسرع وقت ممكن، ویعتذر من الشعب الایراني لمافعلته بلاده، ویعوض الخسائر الاقتصادیة التي اضرت ایران.

ومن ناحية أخرى، شدد رضايي على انه لا يجب أن ننتظر رفع العقوبات الامريكية لتحسين الاقتصاد الايراني، بل يجب علينا استخدام قدراتنا لتعزيز الاقتصاد والأمن الايراني، وقال "نحن لا نبحث عن حرب، ولكننا ندافع عن حقوق شعبنا ".

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