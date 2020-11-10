على الإدارة الأمريكية الجديدة إصلاح صورتها المشوهة في العلاقات مع الدول

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن الرئیس الایراني حسن روحاني و خلال جلسة اللجنة التنسیق الاقتصادي وفي إشارة إلى التطورات المرتقبة في الولايات المتحدة ،قال: "يجب على الإدارة الأمريكية الجديدة إعادة النظر في معاملتها غير الإنسانية للدول الأخرى قبل اتخاذ أي إجراء لإصلاح صورتها المشوهة في المجتمع الدولي".

وفي إشارة إلى قرار الحكومة أمس بإلزام وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة بتسريع وتسهيل التجارة مع الدول المهتمة ، شدد الرئيس على ضرورة سرعة التخطيط والعمل في هذا الصدد.

وقدمت الخارجية الایرانیة في هذا الاجتماع تقريراً عن الأنشطة المنفذة للإفراج عن الموارد المالية الإيرانية المحجوزة في بعض الدول ، وتقرر أنه على الرغم من العقوبات الأمريكية والأمريكية ، سيقوم البنك المركزي ووزارة الخارجية بالتنسيق بشكل أكثر فاعلية للإفراج واستخدام هذه الموارد لتلبية احتياجات الإنتاج للبلاد.

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