السفير الإيراني لدى صنعاء يلتقي برئيس مجلس النواب اليمني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى صنعاء حسن ايرلو التقى برئيس مجلس النواب اليمني يحى الراعي.

وفي بداية اللقاء رحب الراعي بالسفير الايراني بصنعاء وشكره على هذه الزيارة، مثمنأ الدور الإيراني في مناصرة الشعب اليمني والوقوف الى جانبه ضد العدوان، مؤكدا أن الشعب اليمني لن ينسى لإيران هذه الوقفة المشرفة.

ومن جانبة نقل السفير الايراني لدى صنعاء تحيات رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني السيد محمد باقر قاليباف، مشيدا بالعلاقة اليمنية الإيرانية المتميزة، والقائمة على الاحترام المتبادل بين البلدين.

وأشار السفير الإيراني الى أن الجمهورية الاسلامية لن تألوا جهدا في دعم الشعب اليمني ونقل الخبرات في كافة المجالات، واعدا باعطاء اليمن المزيد من المنح كي يستفيد منها الشعب اليمني في جميع التخصصات، وأشاد ايضاً بمتانة العلاقة التاريخية بين اليمن وايران، واعداً بتطويرها في الجوانب المختلفة.