وفاة رئيس وزراء النظام البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الديوان الملكي البحريني أعلن اليوم الأربعاء وفاة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة.

وتم إعلان الحداد الرسمي أسبوعا كاملاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام، بدءا من الخميس.

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