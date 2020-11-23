كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني يهنئ المقداد والجعفري

وافادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية اليوم، ان "خاجي" اكد في خطابه الى كل من "المقداد" و"الجعفري" على ارادة الجمهورية الاسلامية الايرانية في تعميق العلاقات والتعاون مع الجمهورية العربية السورية.

كما دعا كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني الى تعزيز السلام والاستقرار في سوريا.

وجاءت تسمية المقداد خلفا للراحل وليد المعلم الذي توفي، فجر الاثنين 16 تشرين الثاني/ نوفمبر عن عمر ناهز 79 عاما، وكان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين في سوريا.

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