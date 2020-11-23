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٢٣‏/١١‏/٢٠٢٠ ٦:٥٢ م

كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني يهنئ المقداد والجعفري

كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني يهنئ المقداد والجعفري

بعث كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "علي اصغر خاجي"، برقيتي تهنئة منفصلتين لمناسبة تعيين "فيصل المقداد" وزيرا للخارجية السورية ونائبه "بشار الجعفري".

وافادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية اليوم، ان "خاجي" اكد في خطابه الى كل من "المقداد" و"الجعفري" على ارادة الجمهورية الاسلامية الايرانية في تعميق العلاقات والتعاون مع الجمهورية العربية السورية.

كما دعا كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني الى تعزيز السلام والاستقرار في سوريا.

وجاءت تسمية المقداد خلفا للراحل وليد المعلم الذي توفي، فجر الاثنين 16 تشرين الثاني/ نوفمبر عن عمر ناهز 79 عاما، وكان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين في سوريا.

/انتهى/

رمز الخبر 1909604

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