  1. السياسة
١٦‏/١١‏/٢٠٢٠ ٢:١٧ م

ظریف یقدم تعازيه في وفاة وزير الخارجية السوري

ظریف یقدم تعازيه في وفاة وزير الخارجية السوري

وجه وزیر الخارجیة الایرانیة محمد جواد ظریف رسالة تعزیة إلى رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية ، أعرب عن تعازيه بوفاة وزير الخارجية الراحل.

وأفادت وکالة مهر للأنباء وبحسب موقع الوزارة الخارجية أن رسالة محمد جواد ظريف إلى المهندس عرنوس ، رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية ، تنص على ما يلي:

تلقيت نبأ وفاة وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والسوريين المقيمين في سوريا بأسف شديد.

وتابع وزير الخارجية الایرانیة: أود أن أعبر عن تعازينا لمعاليكم ولأسرة الفقيد وزملائي في وزارة الخارجية السورية على فقد وزیر الراحل.

وأكد ظريف في رسالته: "لقد کان له دورًا مهمًا طوال حياته في الدفاع عن المصالح الوطنية وخدمة وأمن بلاده".

وفي الختام ، دعا الله عز وجل أن يرحمه، وأن يوفق الشعب السوري والحكومة السوریة.

/انتهی/

رمز الخبر 1909440

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