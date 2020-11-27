العدان السعودي يشنّ عشرات الغارات على صنعاء ويستهدف مخازن النفط

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن المسیرة أن طائرات العدوان السعودي استهدفت بـ20 غارة العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي عَمْران والحُدَيْدَة. واستهدفت طائرات التحالف على ما يبدو مخازن النفط التابعة لشركة النفط الوطنية بصنعاء.

وانباء عن سقوط شهيد وجريح من المدنيين في حصيلة أولية جراء الغارات الجوية للتحالف السعودي على صنعاء.

ولفتت المسیرة إلى أن بعد استهداف صنعاء بدأت سحب الدخان تتصاعد من وسط المدينة، ومعسكر الصَّمَع في مديرية أرحب بصنعاء، فيما يتواصل التحليق فوق المنطقة.

وذكر مراسل الميادين أيضاً أن طائرات التحالف استهدفت بغارتين مشروع صندوق النظافة في منطقة عصر جنوب غرب صنعاء.

كذلك، استهدف التحالف السعودي بغارتين جويتين منطقة جِربان في مديرية سَنْحان جنوبي العاصمة اليمنية، و3 غارات على معسكر ريمة حميد في مديرية سنحان جنوب العاصمة اليمنية، وغارتان على جبل عطان جنوب صنعاء ومعسكر الحفا شرقاً.

هذا وتتواصل المعارك الدامية على أشدها بين القوات المسلحة اليمنية بصنعاء من جهة وقوات الرئيس هادي المسنودة بطائرات التحالف السعودي من جهة أخرى في مديرية مَدْغِل الجِدْعان شمالي غرب محافظة مأرب و تحديداً في في مناطق محيطة بمعسكر ماس الاستراتيجي، حيث شنت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية لمؤازرة قوات الرئيس هادي في محاولة استعادة السيطرة على المعسكر الخاضع لسيطرة قوات حكومة صنعاء.

كما استهدفت غارات جوية للتحالف السعودي منطقتي الكسارة والمَخْدَرة على الطريق الدولي الرابط بين مدينة مأرب ومفترق طريق الجوف وصنعاء فيما شهد محيط جبل هيلان قصفاً مدفعياً متبادلاً بين الطرفين في مديرية صِرواح غربي محافظة مأرب شمال شرق اليمن./انتهی/