76 أستاذ من جامعة "طهران" من بين 2% من العلماء الأفضل عالمياً

وفادت وكالة مِهر للأنباء نقلاً عن جامعة طهران، انه و بناءً على آخر تحديث لقاعدة بيانات مؤلفي المقالات العلمية وإستناداً على المعايير القياسية، كان 76 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طهران من بين أفضل 2٪ من العلماء في العالم ، بما في ذلك 31 من أعضاء هيئة التدريس في الكليات التقنية بجامعة طهران.

وتقوم قاعدة بيانات Scopus الدولية بتحديد أفضل العلماء في العالم من خلال تقييم أكبر عدد من المقالات المؤلفة والاستشهادات البحثية.

ووفقاً للقوائم، يوجد 433 باحثًا من جميع أنحاء إيران في قائمة 2٪ من أفضل العلماء، منهم 76 باحثًا من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة طهران.

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