  1. الثقافة
٢٥‏/١١‏/٢٠٢٠ ٧:٠٢ م

أبرز المرشحين للفوز في قسم "سيد شهداء المقاومة" بمهرجان المقاومة الـ 16

أبرز المرشحين للفوز في قسم "سيد شهداء المقاومة" بمهرجان المقاومة الـ 16

أعلنت إدارة مهرجان أفلام المقاومة الدولي بدورته السادسة عشر عن أسماء الاعمال المرشحة لجوائز قسم سيد شهداء المقاومة في مختلف الفئات.

وبحسب ما أعلنته الأمانة العام للمهرجان يتوزع المرشحون لقسم سيد شهداء المقاومة على الشكل التالي:

*فئة الوثائقيات

1- عابدان كهنز (إخراج مجيد رستكار، إنتاج امير مهريزدان)

2- خواطر البادية (اخراج ساسات فلاح فر، انتاج مرتضى شعباني)

3- ليس كبيرا، ولا صغيرا (إخراج محمد صادق رمضاني مقدم، إنتاج محمد مهدي خالقي)

4- لماذا سوريا (انتاج واخراج وحيد فراهاني)

5- رصاص كالمطر (اخراج مرتضى بايه شناس وحسين مؤمن، انتاج مرتضى شعباني)

*فئة الفيديو

1- بزك (اخراج داوود احمدي، انتاج صادق روشن)

2- مثل ضوء القمر (اخراج وانتاج اسحاق مجيدي)

3- سنذهب الى الاعلى أعلى مكان (اخراج مجيد رستكار وصادق لطفي زاده، انتاج حامد بامروت نجاد)

4- يوم مبادا (اخراج داوود احمدي، انتاج صادق روشن)

5- الحياة جميلة (اخراج داوود احمدي، انتاج صادق روشن)

*فئة الافلام القصيرة

1- الناجي (انتاج واخراج سجاد اسماعيل بيغي)

2- بستان الجنة (اخراج حسن نجفي، انتاج قربان علي طاهرفر)

3- ئاكام (اخراج حسين ميرزامحمدي، انتاج نويد ميخم ومنظمة سينما الشباب الايرانية)

4- Joury جوري– (اخراج يزن انزور، اعداد International film organization)

5- Braids (اخراج اسماعيل دياركي، انتاج عبدا حموده)

*فئة افضل سيناريو فيلم قصير

1- بستان الجنة (اخراج حسن نجفي، انتاج قربان علي طاهرفر)

2- الناجي (انتاج واخراج سجاد اسماعيل بيغي)

3- Joury جوري– (اخراج يزن انزور، اعداد International film organization)

4- ئاكام (اخراج حسين ميرزامحمدي، انتاج نويد ميخم ومنظمة سينما الشباب الايرانية)

/انتهى/

رمز الخبر 1909670

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