أبرز المرشحين للفوز في قسم "سيد شهداء المقاومة" بمهرجان المقاومة الـ 16

وبحسب ما أعلنته الأمانة العام للمهرجان يتوزع المرشحون لقسم سيد شهداء المقاومة على الشكل التالي:

*فئة الوثائقيات

1- عابدان كهنز (إخراج مجيد رستكار، إنتاج امير مهريزدان)

2- خواطر البادية (اخراج ساسات فلاح فر، انتاج مرتضى شعباني)

3- ليس كبيرا، ولا صغيرا (إخراج محمد صادق رمضاني مقدم، إنتاج محمد مهدي خالقي)

4- لماذا سوريا (انتاج واخراج وحيد فراهاني)

5- رصاص كالمطر (اخراج مرتضى بايه شناس وحسين مؤمن، انتاج مرتضى شعباني)

*فئة الفيديو

1- بزك (اخراج داوود احمدي، انتاج صادق روشن)

2- مثل ضوء القمر (اخراج وانتاج اسحاق مجيدي)

3- سنذهب الى الاعلى أعلى مكان (اخراج مجيد رستكار وصادق لطفي زاده، انتاج حامد بامروت نجاد)

4- يوم مبادا (اخراج داوود احمدي، انتاج صادق روشن)

5- الحياة جميلة (اخراج داوود احمدي، انتاج صادق روشن)

*فئة الافلام القصيرة

1- الناجي (انتاج واخراج سجاد اسماعيل بيغي)

2- بستان الجنة (اخراج حسن نجفي، انتاج قربان علي طاهرفر)

3- ئاكام (اخراج حسين ميرزامحمدي، انتاج نويد ميخم ومنظمة سينما الشباب الايرانية)

4- Joury جوري– (اخراج يزن انزور، اعداد International film organization)

5- Braids (اخراج اسماعيل دياركي، انتاج عبدا حموده)

*فئة افضل سيناريو فيلم قصير

1- بستان الجنة (اخراج حسن نجفي، انتاج قربان علي طاهرفر)

2- الناجي (انتاج واخراج سجاد اسماعيل بيغي)

3- Joury جوري– (اخراج يزن انزور، اعداد International film organization)

4- ئاكام (اخراج حسين ميرزامحمدي، انتاج نويد ميخم ومنظمة سينما الشباب الايرانية)

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