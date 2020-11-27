ظريف يعزي باستشهاد فخري زادة

اصدر وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" بيانا مساء اليوم الاربعاء، عزي فيه بواقعة استشهاد رئيس منظمة الابحاث والتطوير بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة "محسن فخري زادة"، بعد تعرضه لحادث اغتيال غاشم نفذته عناصر ارهابية.