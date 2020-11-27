ظريف يعزي باستشهاد فخري زادة

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن وزیر الخارجیة الایرانیة قدم بالمناسبة، العزاء والمواساة الى سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى الخامنئي والشعب الايراني الابي وزملاء الشهيد فخري زادة ولاسيما اسرة وذوي هذا الشهيد العظيم.
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اصدر وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" بيانا مساء اليوم الاربعاء، عزي فيه بواقعة استشهاد رئيس منظمة الابحاث والتطوير بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة "محسن فخري زادة"، بعد تعرضه لحادث اغتيال غاشم نفذته عناصر ارهابية.
وأفادت وکالة مهر للأنباء أن وزیر الخارجیة الایرانیة قدم بالمناسبة، العزاء والمواساة الى سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى الخامنئي والشعب الايراني الابي وزملاء الشهيد فخري زادة ولاسيما اسرة وذوي هذا الشهيد العظيم.
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